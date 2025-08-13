РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Правителството одобри проектозакон, който дава още права на КЗП

Правителството одобри проектозакон, който дава още права на КЗП

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, свързан с правата по представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Създава се специална уредба относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите.

С промените ще се акцентира на въпроси, свързани с производства по национални и трансгранични представителни искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите.

Законопроектът съдържа критерии за признаване на квалифицираните организации от министъра на икономиката и индустрията.

Комисията за защита на потребителите ще има право да предявява искове за преустановяване или забрана на практики, уточняват от кабинета.

Промените са заради внедряването на европейска директива.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени