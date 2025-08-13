Правителството одобри проектозакон, който дава още права на КЗП

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, свързан с правата по представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Създава се специална уредба относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите.

С промените ще се акцентира на въпроси, свързани с производства по национални и трансгранични представителни искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите.

Законопроектът съдържа критерии за признаване на квалифицираните организации от министъра на икономиката и индустрията.

Комисията за защита на потребителите ще има право да предявява искове за преустановяване или забрана на практики, уточняват от кабинета.

Промените са заради внедряването на европейска директива.