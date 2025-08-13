РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Държавата продължава спора за акциите си в Пловдивския панаир

Петър Дилов, Министър Петър Дилов: Митата на Тръмп няма да имат особено влияние върху стокообмена между България и САЩ

Държавата ще обжалва решението на Апелативния съд, който върна делото за акциите на община Варна в Пловдивския панаир за разглеждане от Софийския градски съд, но в друг състав. Това се разбира от писмен отговор на министъра на икономиката Петър Дилов до депутата от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Йордан Иванов.

През юли Апелативният съд – София частично отмени решението на Софийския градски съд, който бе обявил за нищожно прехвърлянето на акциите на община Варна от панаира на дружеството „Пълдин Туринвест“ АД, свързано с пловдивския бизнесмен Георги Гергов.

През 2023 г. Окръжният съд одобри апорта на акциите на Варна в съвместното дружество на общината с Георги Гергов „Пълдин Туринвест“. Бившият заместник-кмет по финансите Величко Родопски заяви, че подаването на нова жалба е безсмислено, тъй като общината вече е загубила делото. По думите му основната грешка е била през 2016 г., когато част от държавния дял в панаира е прехвърлена на община Варна, но това решение е било взето от правителството.

