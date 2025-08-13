Пеевски поиска закриване на Агенцията за публичните предприятия и контрол

Председателят на ДПС и на парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски поиска закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол. По думите му, така ще се сложи край на разграбването на държавни имоти. Той заяви, че държавната собственост трябва да се използва за обществени нужди – строеж на училища, детски градини, жилища за военни, полицаи, лекари и учители, както и болници и домове за възрастни. Според него всяко министерство, община и държавна структура трябва да управлява собствеността си в полза на хората, а държавата да действа като „добър стопанин“.

Пеевски предложи да се премахнат структурите, свързани с приватизацията, и да се промени законовата рамка, за да се спре продажбата на държавни и общински активи. Той отхвърли разграничаването на „добра“ и „лоша“ приватизация, като критикува както управлението на Иван Костов, така и действия на служебните кабинети на Румен Радев.

Дебатът се засилва на фона на правителствен план за продажба на 4400 държавни имота, като средствата да отиват във фонд за изграждане на училища и детски градини. Премиерът Росен Желязков обяви, че 1800 от тях са поземлени имоти със сгради, а 1200 – само сгради. Президентът Румен Радев остро критикува инициативата, наричайки я „най-големия грабеж от 90-те години насам“ и наложи вето върху законовите промени, позволяващи разпродажбата.

Агенцията за публичните предприятия и контрол по закон координира държавната политика към публичните предприятия.