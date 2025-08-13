Според проучване на „Алфа Рисърч“ подкрепата за еврото в България се стабилизира, но страхът от поскъпване расте

В периода 8–22 юли агенция „Алфа Рисърч“ е провела трето национално проучване за нагласите към присъединяването на България към еврозоната, възложено от Министерството на финансите. Анкетирани са 1200 граждани и 500 представители на бизнеса. Резултатите показват стабилизиране на подкрепата – сред гражданите 49,2% са „за“ и 45,8% „против“, а сред бизнеса положителните нагласи са 69%. И двете групи смятат, че приемането на еврото от 1 януари 2026 година ще е успех за евроинтеграцията на страната.

Основните опасения на хората са свързани с краткосрочните ефекти и особено със спекулата и изкуственото вдигане на цените – тревога, която споделят 71% от анкетираните. В дългосрочен план обаче очакванията са по-скоро положителни, особено в бизнеса.

Най-често посочваните ползи са удобство при пътуване и плащане в чужбина, улеснена търговия и по-голяма финансова стабилност.

Двойното обозначаване на цените вече е масово, но мненията за ползата му се разделят – част от хората свикват, а други се объркват.

Предпочитаният начин за обмяна на левове е в банкови клонове (71% от гражданите, 76% от бизнеса).

Бизнесът оценява високо готовността на БНБ, търговските банки, Министерството на финансите и Националната агенция за приходите за процеса, но изразява недоверие към Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

Информираността сред гражданите нараства до 50,5%, а при предприемачите – до над 82%. Повечето знаят датата на въвеждане и обменния курс, но остават неясноти за периода на двойно обръщение и срока за безплатна обмяна.

Проучването подчертава нуждата от по-активна и достъпна информационна кампания, особено за уязвими и по-слабо информирани групи.