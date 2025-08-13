Tencent увеличава приходите си с 15% благодарение на игри и инвестиции в AI

Приходите на Tencent Holdings през второто тримесечие са се увеличили с 15% в сравнение с миналата година, според финансовия отчет на китайската технологична компания.

През отчетните три месеца компанията е спечелила 184.5 милиарда юана (25.7 милиарда долара), което надмина прогнозите на анализаторите, анкетирани от LSEG. Те очакваха приходите на Tencent да бъдат 178.5 милиарда юана.

Както отбелязва самата компания,

основните двигатели на растежа на приходите са гейминг подразделението и инвестициите в изкуствен интелект (AI).

Така приходите от продажби на игри в Китай са се увеличили със 17% в сравнение с миналата година и са достигнали 40.4 милиарда юана (5.6 милиарда долара), а приходите на гейминг подразделението в чужбина са скочили с 35% и са в размер на 18.8 милиарда юана (2.6 милиарда долара).

Благодарение на подобренията, задвижвани от изкуствен интелект, в рекламната платформа на компанията и екосистемата за транзакции Weixin,

приходите от маркетинг за тримесечието нараснаха с 20% до 35.8 милиарда юана (4.96 милиарда долара).

В резултат на това нетната печалба на Tencent се увеличи със 17% до 55.6 милиарда юана (7.7 милиарда долара), което също надмина прогнозата на анализаторите от 52.3 милиарда юана.

Компанията е известна с това, че се занимава с поддръжката на най-разпространената в Китай мрежа за обмен на бързи съобщения под названието QQ, а също на системата за предаване на текстови и гласови съобщения WeChat.

Tencent Holdings Ltd. Е мултинационален технологичен конгломерат и холдингова компания с централен офис в Шънджън. Тя е една от най-печелившите мултимедийни компании в света въз основа на приходите. Тя е и най-голямата компания в света в индустрията за видеоигри въз основа на инвестициите си в акции.

Основана през 1998 г., нейните дъщерни дружества предлагат на пазара различни интернет услуги и продукти в световен мащаб, включително в областта на развлеченията, изкуствения интелект и други технологии.