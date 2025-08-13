Родителите ще имат право да работят онлайн през лятната ваканция на децата си

Родителите на деца на възраст от 8 до 12 години ще могат да използват по-гъвкави форми на работа през лятната ваканция, за да се справят с грижите за децата си, когато те не са на училище. Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева от ГЕРБ обяви, че ще внесе такива промени в първите дни на септември, след като депутатите се върнат на работа след 33 дни отсъствие.

Промените ще бъдат включени в Кодекса на труда и ще позволят на родителите да поискат от работодателя гъвкаво работно време или работа от разстояние по време на лятната ваканция. Сега такава възможност има само за родители на деца до 8-годишна възраст. Сега Сачева предлага да се добави, че същите изменения в условията на работа ще може да предлага и служител, който полага грижи по време на лятната ваканция за дете ученик, ненавършило 12 години.

Тази промяна най-накрая ще предостави правна основа за изпълнение на изискване от Закона за закрила на детето, според който родителите, настойниците и попечителите на деца до 12 години са задължени да не ги оставят без надзор и грижа, когато това може да застраши тяхното физическо, психическо или нравствено развитие.

Възможността родителят да промени работното си време обаче не зависи единствено от неговото желание. Работодателят може да откаже такова изменение, тъй като според Кодекса на труда промяната трябва да се осъществи само по взаимно съгласие на двете страни, ако това е възможно в предприятието. В случай на отказ, работодателят е задължен да предостави на служителя писмен и мотивиран отговор.

„И аз като много майки прекарвам ваканцията гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си“, написа Сачева във „Фейсбук“, мотивирайки предложението си.