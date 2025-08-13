Tesla демонстрира най-впечатляващото и най-дългото си представяне на Full Self-Driving досега

Tesla демонстрира най-впечатляващото и най-дългото пътуване с пакета Full Self-Driving, показвайки изминат маршрут без нито една намеса от страна на водача – от района на Сан Франциско Бей до Лос Анджелис. Видеото показва, че по време на цялото пътуване не е било необходимо никакво вмешателство от оператора на автомобила.

Пътуването включва и кратко спиране за бързо зареждане (Supercharging) приблизително на две трети от маршрута.

Tesla от години демонстрира голямо доверие в възможностите на своя FSD пакет. С подобрения в обработката и съхранението на данни чрез невронните мрежи, както и с по-усъвършенстван хардуер, Full Self-Driving е постигнал значителен напредък през последната година.

Технологичното превъзходство на Tesla в областта на автоматизираното шофиране утвърждава компанията като един от лидерите в индустрията.

В ново видео, публикувано във вторник 12 август, Tesla показа пътуване с дължина около 360 мили (приблизително 580 км) от Сан Франциско до Лос Анджелис, продължило около шест часа и половина, без никаква намеса при използване на Full Self-Driving.

Full Self-Driving не е напълно автономна система, но работи в режим, който Tesla нарича „супервизиран“. Това означава, че водачът не е длъжен да държи ръцете си на волана или да контролира педала на газта и спирачката. Вместо това, вградената в кабината камера, насочена към водача, следи движението на очите, за да се увери, че той е готов да поеме управлението по всяко време и следи пътя.

Версията на FSD, използвана в тази демонстрация, вероятно е същата, която е достъпна за широката публика; единствената разлика може да е версията на хардуера, тъй като по-старите автомобили не разполагат с HW4.

От края на юни в Остин работи и системата на Tesla за роботаксита, като компанията съобщава, че тези превозни средства използват версия на FSD, която все още не е налична за обществено ползване. При нея в автомобила не е необходим човек на шофьорското място, което позволява колите да се движат напълно без водач.

