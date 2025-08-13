РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Столичната община обяви обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка

Столичната община започна процедура за избор на нова обслужваща банка, която ще поеме финансовото обслужване на общината и нейните структури. В рамките на десет дни заинтересованите банки могат да подадат оферти. Писмени покани са изпратени до четирите най-големи банки според критериите на БНБ.

Изборът ще се извърши по критерии, определени от комисия с участието на общински съветници и представители на администрацията, създадена със заповед на кмета Васил Терзиев, с цел да се гарантират прозрачност и равнопоставена конкуренция. Общината уверява, че разплащанията към служители и контрагенти ще продължат по график, без прекъсване.

Процедурата започва след като на 29 юли беше съобщено, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с общината. Преди това ръководството на Столичната община предложи на Столичния общински съвет прекратяване на взаимоотношенията с банката, но общинският съветник от ПП–ДБ Благовеста Кенарова поиска отлагане поради „липса на елементарен анализ и методика за избор на нова банка“.

