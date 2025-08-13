Президентът Тръмп няма експерти по Русия и Украйна преди преговорите с Путин

Администрацията на САЩ има недостиг на експерти по Русия и Украйна преди преговорите между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин. Съветът за национална сигурност обикновено ръководи срещите, но той е значително намален, като през месец май бяха уволнени десетки експерти по външна политика, съобщава Financial Times.

Според изданието, над 1300 служители са били уволнени от Държавния департамент през юли като част от кампанията на правителството за намаляване на федералния персонал. Сред тях са анализатори, отразяващи Русия и Украйна. Американският дипломатически корпус също е загубил „значителна част от персонала си“ по време на втория мандат на президента Тръмп.

„Разбирам, че традиционният процес на външна политика на Вашингтон, воден от Съвета за национална сигурност, до голяма степен се е сринал при тази администрация“, казва неназован високопоставен американски служител.

Изданието отбелязва, че

Доналд Тръмп „приоритизира лоялността пред опита на своите висши помощници“,

като едновременно с това провежда „агресивна кампания“ за съкращаване на редови федерални служители. В резултат на това преговорите с Москва бяха водени от Стив Уиткоф, когото вестникът нарича „новак във външната политика“, докато експертите „бяха отстранени, оклеветени и принудени да подадат оставка“.

Разговорите между президентите на Русия и Съединените щати са насрочени за 15 август в Аляска. Основната тема на срещата е уреждането на военния конфликт в Украйна. От Белият дом заявиха, че президентът Тръмп иска да разбере по-добре позицията на Москва, за да намери начин за прекратяване на военните действия.