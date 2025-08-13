Wizz Air с нови директни полети от Пловдив и Варна до Братислава

Wizz Air обяви, че разширява своята мрежа с откриването на нова база в Братислава, Словакия, и стартирането на два нови директни маршрута до България – от Братислава до Пловдив и Варна. Редовните полети ще се изпълняват целогодишно с модерните Airbus A321neo, като билетите вече са в продажба.



Братислава – столицата на Словакия, разположена на брега на Дунав, е единствената в света, която граничи с две държави – Австрия и Унгария. Това я прави идеална отправна точка за пътувания в Централна Европа. Градът впечатлява със своя Стар град с тесни калдъръмени улички, колоритни кафенета и барокови сгради. Сред емблематичните забележителности са Братиславският замък, от който се открива панорамна гледка към Дунав и околните държави, Мостът на СНП с футуристичния ресторант UFO и Катедралата „Св. Мартин“, където са коронясвани унгарски крале и кралици. Братислава е и кулинарна дестинация с модерни ресторанти, предлагащи смесица от словашка, австрийска и унгарска кухня, както и уютни винарни с местни вина от региона Малките Карпати. Градът е перфектен за уикенд бягство или като част от по-голяма обиколка в Централна Европа – само на час път от Виена и няколко часа от Прага и Будапеща.

С тези два нови маршрута България застава още по-осезаемо на картата на Централна Европа.

Пловдив и Варна ще бъдат само на няколко часа път от Братислава. „Това е покана за повече туристи, повече културен обмен и нови бизнес възможности. Ще продължим да работим с нашите партньори на „Летище Варна“ и „Летище Пловдив“ в синхрон с нашата инициатива Customer First Compass, за да предлагаме на пътниците удобни маршрути, атрактивни цени и отлично обслужване“, отбелязва Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.

Тази година се навършват 20 години от първия полет на Wizz Air от България,

който излита от „Летище София“ през 2005 година. Оттогава авиокомпанията непрекъснато разширявайки мрежата си от маршрути. Към момента над 30 милиона пътници са пътували с Wizz Air от и до България. Авиокомпанията вече оперира 54 маршрута от България (София, Варна, Бургас, Пловдив) до 17 държави за бизнес и туристически пътувания в Европа и извън нея.

Тази година Wizz Air отбелязва и

8 години от началото на дейността в базата си във Варна –

първата ѝ лятна база в България. От 2017 г. насам компанията е обслужила повече от 4.8 милиона пътници от и до морската столица, като предлага пътуване до 14 дестинации в седем държави.