Kodak предупреждава инвеститорите за риск от фалит заради 500 млн. долара дълг

От 133-годишната компания за фотографско оборудване и материали Eastman Kodak, предупреждават инвеститорите, че тя може да не оцелее още дълго. В отчета си за приходите, представен в понеделник (11 август), мениджърите ѝ заявиха, че няма „осигурено финансиране или налична ликвидност“, за да изплати предстоящите си дългови задължения в размер на около 500 милиона долара.

„Тези условия пораждат сериозни съмнения относно способността на компанията да продължи да функционира като действащо предприятие“, посочва ръководството в регулаторно уведомление.

Kodak планира да събере средства, като спре плащанията към пенсионния си фонд. Освен това от компанията посочиха, че не се очаква митата да имат „съществени последици“ за бизнеса ѝ, тъй като произвежда много от своите продукти – включително фотоапарати, мастила и филми – в Съединените щати.

„През второто тримесечие Kodak продължи да напредва по дългосрочния ни план въпреки предизвикателствата на несигурната бизнес среда“, заяви изпълнителният директор на компанията Джим Континенца в прессъобщението за приходите от дейността.

Говорител на Kodak каза във вторник (12 август), че компанията е „уверена, че ще успее да изплати значителна част от основния си заем много преди падежа му и да промени, удължи или рефинансира оставащите си задължения по дълга и/или привилегированите акции“.

