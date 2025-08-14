Китайски фармацевтични фирми се пренасочват към местни доставчици на реагенти

Китайските компании за фармацевтични изследвания и разработки все повече се интересуват от закупуването на необходими консумативи, известни като реагенти, от местни производители. Причината – фирмите се стремят да намалят разходите и сроковете за доставка, съобщава Ройтерс.

Западни доставчици на реагенти, включително базираната в САЩ Thermo Fisher Scientific и германската Merck, досега доминираха на втория по големина фармацевтичен пазар в света. Ръстът на китайските вносни мита, породени от търговската война със САЩ, и дългосрочните опасения за разходите и достъпа, подтикнаха китайските компании да търсят продукти от местни конкуренти като Shanghai Titan Scientific и Nanjing Vazyme Biotech.

Експертите от индустрията посочват, че

пренасочването към местни доставчици се е ускорило след април, когато Китай повиши митата за американски стоки.

Навременността на доставките също е ключов фактор. Според Ма Синцюан, съпрезидент на изследователската фирма ChemPartner PharmaTech, „всъщност е по-изгодно реагентите да са местни, защото изискването за навременност е високо.“

Местните компании отчитат значителен ръст в производството. China International Capital Corp прогнозира, че годишните приходи на Titan ще се увеличат с 22%, а тези на Vazyme – с 15% през тази година. Акциите на двете фирми са поскъпнали съответно с по 54% и 18% от началото на годината. В същото време акциите на Merck и Thermo Fisher отбелязаха спад.

В отговор на това, западните компании предприемат действия.

Merck обяви планове да инвестира 70 милиона евро в завод за реагенти в Нантун, който трябва да започне работа през следващата година. Швейцарската група Roche Holding също разширява производствените си съоръжения в Суджоу, за да отговори на нарастващото търсене в Китай и Азиатско-Тихоокеанския регион.