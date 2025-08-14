До 15 февруари 2026 г. е забранен износът на лекарство при хронична бъбречна недостатъчност

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов издаде заповед, с която забрани износа на лекарствения продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност – NeoRecormon с международно непатентно наименование Erythropoietin (Epoetin beta).

Лекарственият продукт представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от 1 до 3 пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително в терминален стадий.

Заповедта е със срок от 6 месеца и ще важи до 15 февруари 2026 година, става ясно от информация на сайта на здравното министерство.

Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и да не се прекъсва достъпът им до лечение.

Решението е взето след анализ на наличностите, потреблението и официалните уведомления на притежателя на разрешението за временно спиране на продажбите и забавени доставки.