Швейцарски министри са разговаряли на 14 август с „Рош“ и „Новартис“ за митата

Представители на швейцарското правителство са се срещнали с ръководителите на „Рош холдингс“ и „Новартис“, за да обсъдят положението във фармацевтичния бранш и перспективата за сектора в светлината на сегашната търговска политика и новите митнически ставки на Белия дом.

Швейцария беше ужилена с 39-процентен налог на вноса си в Съединените щати през този месец – далеч по-висок от 15-процентната ставка на съседите си от Европейския съюз. В момента фармацевтичните продукти не влизат в обхвата на митата на президента Доналд Тръмп, но това може скоро да се промени, още повече стопанинът на Белия дом предупреди за подобни мерки за сектора в близко бъдеще.

Швейцарският министър на вътрешните работи Елизабет Бауме-Шнайдер и министърът на икономиката Ги Пармелен са се срещнали в сутрешните часове на 14 август с председателя на „Рош“ Северин Шван и с президента на международното поделение на „Новартис“ Патрик Хорбер, посочи правителството в официално електронно изявление, без да разгласява подробности от разговорите.

„Участниците в срещата обмениха мнения за текущата ситуация във фармацевтичната индустрия на фона на дискусиите за митата, наложени от Съединените щати“, съобщи правителството.

И двамата министри подготвят кръгла маса с по-широко представителство на фармацевтичния бранш, която е планирана за септември.