Посланикът на Виетнам у нас запозна лидера на БСП с целта си – партньорство на ново ниво

Виетнам

Председателят на Националния съвет на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров се срещна с Нгуен Тхи Мин Нгует – извънреден и пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам, съобщиха от пресцентъра на партията.

По време на срещата Зафиров припомни, че отношенията между двете държави имат стабилна 75 годишна история и Виетнам е важен партньор за България. Той подчерта и че БСП държи на затвърждаване на контактите си със страните в района на Югоизточна Азия.

От своя страна, посланик Нгуен Тхи Мин Нгует заяви, че сред основните приоритети на нейния мандат в България е издигане на партньорството на двете ни държави на ново ниво. Тя благодари на БСП за съдействието и добрите отношения, спомогнали и за добра комуникация между Виетнам и България.

По време на срещата Атанас Зафиров и посланик Нгуен Тхи Мин Нгует се обединиха около нуждата от засилване на икономическото сътрудничество, културния обмен, развитието на туризма и технологиите. Зафиров покани на посещение у нас и виетнамска делегация на високо равнище. „Това ще спомогне не само за заздравяване на връзките между двете ни партии, но и между България и Виетнам„, добави вицепремиерът.

