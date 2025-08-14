МВР мълчи за палежа срещу шефа на районното в Козлодуй

Странно мълчание запазва МВР във връзка с информациите за умишлен палеж на автомобила на началника на полицията в Козлодуй Благомир Благоев. Колата пламна след полунощ, за което Областната дирекция на МВР във Враца пусна кратко съобщение без да посочва чие е изгорялото „Ауди“. Палежът е засегнал още три паркирани автомобила пред кооперацията автомобила.

Вървят версии както за посегателство заради работата на Благоев, така и за странични мотиви. В началото на април също при умишлен палеж изгоряха 9 коли, като стана ясно че огънят е тръгнал от „Джип“, собственост на жената с която полицейският началник живее на семейни начала. По този случай също цари странно мълчание, но е малко вероятно двата палежа да не са свързани.

Благомир Благоев е началник районното в Козлодуй вече 5 години, като дойде от полицията във Враца. Градът стана пословичен с безнаказаност на местни криминални типове със знакови прякори, като се стигна и до отмъстителни палежи на офиси на регионални медии и кореспонденти, които описаха безчинствата им.

Според тези медии от поемането на поста главен инспектор Благоев води последователна и безкомпромисна политика срещу престъпността и криминалния контингент в региона. Под негово ръководство са проведени редица успешни операции срещу знакови фигури от местния криминален контингент, довели до разкриване на тежки престъпления и ограничаване на криминалните прояви в общината.