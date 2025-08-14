Студенти могат да стажуват и през лятото

„Стажантските програми за студентите са много значима част от тяхното обучение.

Ние се стараем да бъдем връзката между академичното и реалната практика. Стаж може да се проведе и през лятото, но това зависи от възможността на съответния работодател, който би могъл да осигури пълна заетост“.

това обясни пред БНР-Радио София доц. д-р Полина Михова – Ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа“ в НБУ.

По думите ѝ, студентите започват да питат да стажове още след първи курс.

„Гледаме от трети курс вече да им подсигурим практики. Най-активно е през целия четвърти курс. Понякога не можем да говорим за „по желание“. Но важното е, че има случаи, когато след края на стажа студентите искат да останат и така това може да им се окаже първата месторабота“, каза тя.

„Поне 10-15% от дипломиращите се намират веднага реализация в наши звена. А и ги канят, привлечени са“, допълни доц. Михова.

Като обратна връзка студентите признават, че теоретично имат добра подготовка, но практиката е нещо по-различно.

През есента поредният проект на Министерство на образованието и науката доскоро известен като „Студентски практики“ ще бъде под друго наименование – „От висше образование към заетост“. Това е стимул и от държавата всички студенти и във всички университети да могат бързо и лесно да намерят стажантско място, допълни доц. Михова:

„Това е целта на нашето образование – така да им предоставим освен знанията и пътя“, посочи тя.