Привърженици на управляващата партия в Сърбия нападнаха в Нови Сад протестиращи срещу правителството

Привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия са хвърляли факли и пиратки по антиправителствени протестиращи в Нови Сад, което е предизвикало намесата на полицията.

На пресконференция президентът Александър Вучич, придружен от вътрешния министър Ивица Дачич, заяви, че 16 полицаи и около 60 поддръжници на партията са били ранени. Той също така обвини „неидентифицирани чужди сили“ в организирането на безредиците и обеща арести. „Лицата, нарушили закона, ще бъдат задържани… Тази нощ предотвратихме катастрофален сценарий, планиран от някого от чужбина“, отбеляза Вучич.

В Нови Сад неизвестен мъж беше заснет как вади пистолет пред централата на Сръбската прогресивна партия. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич по-късно обясни, че мъжът е от сръбската армия, „на служба по охрана на защитено лице“.

Big protests are happening tonight across Serbia ???????? against Vučić’s regime. Tension is growing, and there are clashes with police in many cities.



Vučić should call early elections before things get worse.



This is video from Novi Sad. pic.twitter.com/IXkuzwYGHb — Based Serbia (@SerbiaBased) August 13, 2025

Кадри от частната N1 TV показаха факли и пиратки, хвърляни към протестиращите от офисите на управляващата партия. Видеото показва и антиправителствени демонстранти с окървавени лица, които твърдят, че привържениците на Вучич са ги атакували с тояги и палки. Опозиционното „Движение-промяна“ обвини привържениците на Вучич за сблъсъците, заявявайки, че „атаките срещу хора с пиротехнически средства нарушават правото им на живот и протест“.

В Ниш студенти обвиниха жандармеристи в насилие. Друг гражданин твърди, че е бил напръскан в очите със сълзотворен газ. В Белград имаше силно полицейско присъствие и многократно използване на сълзотворен газ.