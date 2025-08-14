РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Привърженици на управляващата партия в Сърбия нападнаха в Нови Сад протестиращи срещу правителството

Нови Сад протести

Привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия са хвърляли факли и пиратки по антиправителствени протестиращи в Нови Сад, което е предизвикало намесата на полицията.

На пресконференция президентът Александър Вучич, придружен от вътрешния министър Ивица Дачич, заяви, че 16 полицаи и около 60 поддръжници на партията са били ранени. Той също така обвини „неидентифицирани чужди сили“ в организирането на безредиците и обеща арести. „Лицата, нарушили закона, ще бъдат задържани… Тази нощ предотвратихме катастрофален сценарий, планиран от някого от чужбина“, отбеляза Вучич.

В Нови Сад неизвестен мъж беше заснет как вади пистолет пред централата на Сръбската прогресивна партия. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич по-късно обясни, че мъжът е от сръбската армия, „на служба по охрана на защитено лице“.

Кадри от частната N1 TV показаха факли и пиратки, хвърляни към протестиращите от офисите на управляващата партия. Видеото показва и антиправителствени демонстранти с окървавени лица, които твърдят, че привържениците на Вучич са ги атакували с тояги и палки. Опозиционното „Движение-промяна“ обвини привържениците на Вучич за сблъсъците, заявявайки, че „атаките срещу хора с пиротехнически средства нарушават правото им на живот и протест“.

В Ниш студенти обвиниха жандармеристи в насилие. Друг гражданин твърди, че е бил напръскан в очите със сълзотворен газ. В Белград имаше силно полицейско присъствие и многократно използване на сълзотворен газ.

Вучич: Ще се бия докато съм жив, но „цветната революция“ в Сърбия няма да успее
