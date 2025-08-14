От КТ „Подкрепа“ очакват най-голямо неизпълнение на бюджетните приходи да е свързано с ДДС

От КТ „Подкрепа“ изготвиха прогноза на очакваното изпълнение на Държавния бюджет за 2025 година. Според тях най-голямото неизпълнение на приходите, ще е свързано с ДДС. При заложени 24.8 млрд. лв. те очакват, че ще се съберат 19.7 – 20.7 млрд. лв., което представлява изпълнение от 79% до 83%, или по-малко приходи в размер от 4.1 до 5.1 млрд. лева.

По отношение на приходите от КТ „Подкрепа“ изчисляват, че те ще са между 46.4 млрд. лв. и 51.6 млрд. лв., при заложени в закона 55.2 млрд. лева. Неизпълнението на приходната част се очаква да е в диапазона от 3.5 млрд. лв. до 8.2 млрд. лв., което представлява от 85% до 94% изпълнение на приходите.

От КТ „Подкрепа“ коментират, че за събираемостта на приходите следва да се вземат предвид:

– продължаващата рецесия във водещите държави в Европа изнасянето на индустриални производства извън ЕС, непредсказуемата икономическа политика на САЩ, икономическите решения за закриване или откриване на нови производства, промените в инвестиционните намерения, труднопредсказуемите енергийни цени;

– спадът на индустриалното производство у нас, намаляването на покупателната способност на домакинствата, намаляване на потреблението в количества, евентуално съкращаване на разходи от предприятията, допълнителните разходи на фирмите (статистически около 2% от приходите) за въвеждане на еврото в България;

– очакванията от повишени рискове за влошаване на икономиката, не на последно място – от предприеманите от правителството мерки за овладяване на цените на основни стоки.

Данъчните приходи, при заложени по закон 48.2 млрд. лв., се очаква да се изпълнят от 86% до 92%, което е неизпълнение в интервала от 3.8 до 6.6 млрд. лева.

При неданъчните приходи може да се очаква неизпълнение от 0.8 до 1.5 млрд. лв., което е изпълнение на плана в диапазон от 78% до 88 процента. Неданъчните приходи по закон са 7 млрд. лв., като се очаква да се съберат между 5.5 и 6.2 млрд. лева.

При неданъчните приходи има прекалено много условности, особено по отношение на доходите и приходите от собственост, предвид възможностите на Правителството да извърши продажби на имущество до края на годината, които пряко влияят върху размера на прихода.

По отношение на корпоративния данък синдикалистите очакват той да се събере, като се вземе предвид авансовото плащане на данък от банките в размер на 500 млн. лв. за 2026 г., през месец юни 2025 година, но това естествено ще доведе до ефекти върху прихода от него през 2026 година.

Във връзка с данъка върху доходите на физическите лица синдикалистите не очакват големи изненади при събираемостта, освен ако не се засили рецесията в еврозоната или пък тарифната митническа политика на САЩ не окаже ефект върху веригите на доставки. При тези допускания е вероятно приходът от този тип данък да е в диапазона от 7.3 до 8.3 млрд. лв., т.е е възможно неизпълнение на приходите от 0.7 млрд. лв. до преизпълнение до 0.3 млрд. лева.

За приходите от акцизи от КТ „Подкрепа“ допускат леко неизпълнение, продиктувано от рецесията в икономиката и спада в потреблението на акцизни стоки в диапазона от 0.3-0.4 млрд. лева.

Що се отнася до капиталовите разходи от КТ „Подкрепа“ коментират, че за 2025 г. те са 5.4 млрд. лв, като към 30 юни са усвоени 1.8 млрд. лв., което е 33.4% от годишния план и това е най-високият процент на усвояемост за последните години към полугодието. За сравнение към 30 юни за 2022 са усвоени 11.1%, за 2023 година – 14.7%, за 2024 г. – 6.6%, спрямо годишния разчет.

По отношение на планирания дефицит по Държавния бюджет, който за 2025 г. е 7.1 млрд. лева, от КТ „Подкрепа“ прогнозират, че максималният допълнителен дефицит би бил до 5.9 млрд. лв. повече от заложеното по закон, при условие че не се изпълнят приходите при най-лошия сценарий и се надвишат някои разходни пера, например трансфери към общините.

При подобно песимистично изпълнение на приходите и разходите, дефицитът ще нарасне до 13.0 млрд. лева. При оптимистичен сценарий за приходите (неизпълнение с 4.6 млрд. лв.) и оптимистична икономия в разходите от 4.3 млрд. лв., то бюджетният дефицит ще бъде до 7.5 млрд. лв. – много близо до заложения в бюджета.

При втория вариант на оптимистичен сценарий се очаква неизпълнение на приходите в размер на 3.5 млрд. лева при икономия на разходите в размер на 4.3 млрд. лева. При него се очаква бюджетният дефицит да достигне 6.4 млрд. лв., което е с 0.7 млрд. лв. по-малко от дефицита, заложен по закон, отчитат от КТ „Подкрепа“.

При прогнозата си синдикалистите използват два метода (на база историческо изпълнение на събираемостта и на база приход, като дял от БВП за последните три години към 30 юни на текущата година и към 31 декември).