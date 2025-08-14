РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тръмп подписа указ за космическите полети в полза на SpaceX

SpaceX

Американският президент Доналд Тръмп подписа указ за рационализиране на федералните разпоредби, регулиращи търговските изстрелвания на ракети. Този ход може да бъде от полза за компанията на милиардера Илон Мъск – SpaceX, както и за други частни космически предприятия.

Указът инструктира министъра на транспорта на САЩ да премахне или ускори екологичните проверки за лицензи за изстрелване. В изявление на Белия дом се посочва, че документът призовава също така да се премахнат „остарелите, излишни или прекалено ограничителни правила за превозни средства за изстрелване и обратно навлизане в атмосферата“.

Целта е „значително“ да се увеличи броя на космическите изстрелвания в САЩ до 2030 година.

Указът може да бъде от полза за Илон Мъск, който отдавна се застъпва за дерегулация на космическата индустрия. Неговите планове за колонизиране на Марс разчитат на успеха на ракетата Starship, която обаче претърпя редица неуспехи. Последният рутинен тест през юни завърши с експлозия.

По-рано тази година Федералната авиационна администрация спря тестовите полети на Starship за почти два месеца, след като няколко експлозии след изстрелването разпръснаха отломки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени