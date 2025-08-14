САЩ полагат искрени усилия за мир в Украйна, заяви Путин преди срещата си с Тръмп

Руският президент Владимир Путин заяви, че настоящата американска администрация активно и добросъвестно работи за прекратяване на войната в Украйна и за намиране на изход от кризата, предаде Ройтерс.

В навечерието на срещата си с Доналд Тръмп в Аляска Путин информира висши военни и граждански представители в Кремъл за напредъка в разговорите със САЩ и за контактите с Киев.

Той подчерта, че целта на диалога е създаване на дългосрочни условия за мир не само между Русия и Украйна, но и в Европа и света. Руският президент допълни, че това ще бъде възможно, ако се постигнат споразумения по въпросите за стратегическите оръжия в следващите етапи на преговорите.