Путин го удари на похвали преди срещата в Аляска

САЩ полагат искрени усилия за мир в Украйна, заяви Путин преди срещата си с Тръмп

Руският президент Владимир Путин заяви, че настоящата американска администрация активно и добросъвестно работи за прекратяване на войната в Украйна и за намиране на изход от кризата, предаде Ройтерс.

В навечерието на срещата си с Доналд Тръмп в Аляска Путин информира висши военни и граждански представители в Кремъл за напредъка в разговорите със САЩ и за контактите с Киев.

Тръмп е готов да предостави на Киев гаранции за сигурност извън НАТО

Той подчерта, че целта на диалога е създаване на дългосрочни условия за мир не само между Русия и Украйна, но и в Европа и света. Руският президент допълни, че това ще бъде възможно, ако се постигнат споразумения по въпросите за стратегическите оръжия в следващите етапи на преговорите.

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

