Руското министерство на отбраната и Федералната служба за сигурност (ФСС) обявиха, че са унищожили обекти на военно-промишления комплекс на Украйна в Днепропетровска и Сумска област, предотвратявайки опит на Киев да организира производство на ракети за атаки срещу Русия, предаде БТА.

Според руската страна, тези действия са били насочени срещу опитите на Украйна да създаде „съвместно със западните партньори“ оперативно-тактически ракетни комплекси.

През юли руските въоръжени сили са нанесли масирани удари с високоточни оръжия

от въздуха, морето и сушата, както и с ударни безпилотни летателни апарати. Целите са били конструкторски бюра, заводи за производство на ракетно гориво и за сглобяване на ракетно оръжие. Успоредно с това са унищожени и разположените за тяхната охрана комплекси за противовъздушна отбрана.

Руското министерство на отбраната посочва, че само в Днепропетровска област са унищожени четири пускови установки на зенитно-ракетния комплекс Patriot и многофункционалната радиолокационна станция AN/MPQ-65, произведена в САЩ.

Според изявлението на Федералната служба за сигурност, щетите, нанесени на Украйна с унищожаването на производството на Sapsan, са значително по-големи от щетите, нанесени на Русия по време на операция „Паяжина“, при която бяха нанесени удари с дронове по места на разполагане на руски стратегически бомбардировачи.

Според информацията на ФСС, този ракетен комплекс е със среден обсег на действие и е способен да нанася удари в дълбочина на руска територия.