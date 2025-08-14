На среща в регионалното министерство ще се обсъжда безводието в Плевен

Във връзка с проблемите с липсата на вода и ВиК инфраструктурата в Плевен, министърът на регионалното развитие Иван Иванов свиква среща с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и ръководството на ВиК холдинга. Срещата ще се проведе днес, 14 август, от 10:00 часа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Водопреносните мрежи са собственост на общините, отбелязват от министерството. В тази връзка конкретно за община Плевен в МРРБ не са постъпвали искания за авансово плащане на проекти, свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата. От министерството припомнят, че министърът на регионалното развитие многократно е призовавал всички кметове да подават с приоритет за финансиране проекти, свързани с обновяване на общинската ВиК инфраструктура.

Плевен е без вода заради авария на магистрален водопровод.

Водната криза е засегнала Плевен и още 14 населени места.

Вчера плевенчани протестираха с настояване проблемът да бъде решен.