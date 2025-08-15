Общо 187 водачи са заловени да шофират след употреба на алкохол тази седмица

Общо 105 328 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 8 – 14 август. Това обявиха от Министерството на вътрешните работи.

Извършен е контрол на 123 524 водачи и пътници. Съставени са 31 228 фиша и 5552 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи.

В рамките на изминалата седмица са установени общо 187 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 95 шофирали след употреба на алкохол от 0.5 до 1.2 промила и 92 – с над 1.2 на 1000, а 18 са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 50 водачи,

20 са отказали да бъдат тествани.

Общо 15 013 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие. Извършен е контрол на 17 478 водачи и пътници. Съставени са 5050 фиша и 790 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0.5 до 1.2 промила, а други 13 – с над 1.2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 13, други 2 са отказали тестване.