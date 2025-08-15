Зад логата на големите американски марки

Те са по билбордовете, в моловете и дори в домовете ни. Но наистина ли познавате най-известните американски лога толкова добре, колкото си мислите?

От новия облик на Pepsi до дизайнерски класики – прочетете, за да откриете скритите значения зад емблематични американски лога.

Amazon

Може да е очевидно за някои, но е лесно да се пропусне значението на стрелката под логото на Amazon.

Стрелката, във формата на усмивка, сочи от A до Z, като подсказва, че компанията е дружелюбен и приветлив универсален магазин, който предлага абсолютно всичко, което парите могат да купят.

Starbucks

Чудили ли сте се, докато си поръчвате любимото чай лате, защо Starbucks са избрали русалка в логото си?

Основателите кръстили компанията на герой от морския роман „Моби Дик“ (1851) на Херман Мелвил и, за да подсилят морската тема, избрали изображение на сирена с две опашки, базирано на скандинавска дърворезба от XVI век.

Apple

Все още циркулират градски легенди за произхода на логото на Apple. Според различни версии, ябълката е почит към научните пионери сър Исак Нютон и Алън Тюринг или пък символизира плода, който изкушава Адам и Ева в Библията.

Но дизайнерът на логото, Роб Джаноф, разкри в интервю за Forbes през 2018 г., че истината е по-близо до дома, отколкото си мислим.

Той създал концепцията, за да „кара хората да осъзнаят, че компютърът Apple не е някакъв остър метален предмет, който няма място в дома, и че детето ви ще иска да бъде близо до него“.

Cisco Systems

Не можете да разберете какво означават вертикалните линии? Подсказката е в името: те оформят абстрактно изображение на моста „Голдън Гейт“ в Сан Франциско.

През 1984 г., на път за регистрация на фирмата, основателите преминали по известния мост. Решили на момента да кръстят компанията на града и включили моста в логото.

FedEx

Печелило множество дизайнерски награди, логото на FedEx крие фин, но много умен трик.

Пространството между „E“ и „x“ оформя стрелка, сочеща напред – символ на динамичния, ориентиран към бъдещето дух на компанията.

ЦРУ

Внушителното лого на ЦРУ съдържа три силни символа, започвайки с всевластния орел – националната птица на САЩ, олицетворяваща „сила и бдителност“.

Има също щит, който символизира защита, и роза на ветровете с 16 лъча във всички посоки – символ на глобалните разузнавателни способности на агенцията.

Wikipedia

Най-голямата онлайн енциклопедия в света има интелигентно замислено лого.

Пъзелните парчета, които оформят недовършения глобус, съдържат символи от различни азбуки, като гръцката „омега“ и латинската „W“. Самият глобус представя многоезичния характер на Wikipedia и световния ѝ обхват.

Picasa

Тук ще ви помогне малко испански. Основните цветове на логото са подредени като бленда на фотоапарат – това е очевидно.

Но ако се вгледате внимателно, ще видите очертание на къща („casa“ на испански) – фин намек към вече пенсионираната платформа на Google за управление на изображения.

Dell

Логото на Dell е просто, освен наклонената буква „E“.

Основателят Майкъл Дел стартирал бизнеса с цел да „обърне света с главата надолу“, а дизайнерите от Siegel+Gale през 1984 г. решили да представят това с наклоняване на буквата.

Pepsi

През март 2023 г. Pepsi представи ново лого по повод 125-годишнината си.

Главният дизайнер Мауро Порчини заяви: „Pepsi е блестящ пример за марка, която 125 години се преоткрива, за да остане част от поп културата и живота на хората… Създадохме новата визуална идентичност, за да свържем бъдещите поколения с наследството ни, съчетавайки история и съвременност.“

Новото лого включва черно, за да подчертае „ангажимента на марката към Pepsi Zero Sugar“, и модерен шрифт, отразяващ увереност и безкомпромисен стил.

Предишната версия от 2009 г. струвала поне 1 милион долара и според слуховете съдържала препратки към фън шуй, Ренесансовото изкуство, философа Декарт и архитекта Льо Корбюзие.

Levi’s

Логото на Levi’s е лесно разпознаваемо, но формата му не е случайна – извивката в долната му част имитира характерния шев на задните джобове на дънките.

Paramount

Едно от най-старите холивудски студиа, Paramount е създало множество легендарни филми и сериали.

Планината в логото е дело на съоснователя Уилям Ходкинсън, а 22-те звезди символизирали актьорите, подписали с компанията тогава.

В логото на Paramount Plus звездите са 13 – всяка представлява буква от името на платформата. Размерът им е леко увеличен за по-добра видимост в мобилни приложения.

Domino’s Pizza

Замисляли ли сте се защо логото има три точки? Те символизирали първите три ресторанта на веригата, като първоначалната идея била да се добавя по една точка за всяко ново заведение.

Тази идея бързо била изоставена – с 19 880 обекта в света към 2022 г., това би било твърде много точки.

Четете още: 14-те най-големи компании, които започнаха от нулата