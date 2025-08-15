Влак с 34 цистерни дизел дерайлира край Пясъчево, осем вагона се запалиха

Рано тази сутрин товарен влак с 34 вагона, превозващи дизелово гориво, дерайлира в района на село Пясъчево, община Симеоновград. Осем от цистерните се запалиха, като сигналът за инцидента е подаден около 05:30 часа. Мястото на произшествието се намира на неколкостотин метра от селото.

До 08:00 часа пожарът беше потушен, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов. По думите му, в момента всички цистерни се обливат със студена вода, за да се предотврати повторно запалване. Композицията ще бъде изтеглена на безопасно разстояние, след като пожарната дадѐ разрешение. Няма пострадали хора или засегнати населени места, а пожарът е бил овладян за около час и половина.

Движението на пътническите влакове по линията през Пясъчево е временно спряно до преместването на цистерните. Главен комисар Александър Джартов призова жителите да не доближават района на инцидента. Според министър Караджов скоростта на влака не е била причина за дерайлирането.