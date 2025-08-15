Лечението на високо кръвно започва по-рано и без алкохол

Следващият път, когато ви измерят кръвното налягане, очаквайте медицинският ви специалист да е по-настоятелен при високи стойности. А ако обичате чаша вино на вечеря или коктейл през уикенда, пригответе се: новите насоки на Американската сърдечна асоциация и Американския колеж по кардиология, публикувани в четвъртък, препоръчват въздържание. Медиците определят най-добрия подход при високо кръвно налягане, но това е първият нов набор от насоки от 2017 г. насам.

Сърдечно-съдовите заболявания отдавна са убиец №1 в света, а кръвното налягане е един от най-лесно променимите фактори за предотвратяване на такъв изход. Поддържането му в нормални граници може да намали и риска от бъбречни заболявания, диабет тип 2 и деменция.

Почти половината от възрастните имат по-високо от нормалното кръвно налягане. Целевите стойности за възрастни не са се променили: нормално е под 120/80 mm Hg, повишено е 120–129/80 mm Hg. Ако сте на 130/80 mm Hg или повече, според новите насоки, вашият лекар ще ви насърчи да предприемете промени.

Кръвното налягане се измерва в милиметри живак (mm Hg). Първата стойност (систолично) показва силата, с която кръвта се изпомпва от сърцето в артериите, а втората (диастолично) – налягането, когато сърцето почива между ударите.

Високото кръвно обикновено няма симптоми. Но когато е повишено, кръвта упражнява по-голям натиск върху стените на кръвоносните съдове, което затруднява работата на сърцето и износва съдовете. Без лечение, това води до увреждане на артериите и повишен риск от инфаркт или инсулт.

Как се лекува

Новите насоки казват, че ако систоличното ви кръвно е в диапазона 130–139 mm Hg, първо трябва да опитате промени в начина на живот. Ако след 3–6 месеца тези мерки не свалят кръвното до целевите стойности, тогава се препоръчва медикаментозно лечение. Това е промяна спрямо препоръките от 2017 г., когато се предписваха и лекарства, и промени в начина на живот при над 140 mm Hg.

„Целта е по-агресивен контрол на кръвното, за да се предотвратят сърдечно-съдови заболявания, инсулти, бъбречни болести, а вече знаем, че свалянето му намалява и риска от деменция. Това е голяма новина“, казва д-р Даниел Джоунс, председател на комисията по изготвянето на насоките.

Промените в начина на живот включват: постигане и поддържане на здравословно тегло, хранене, полезно за сърцето, ограничаване на солта, управление на стреса, поне 150 минути умерена физическа активност седмично и упражнения с тежести.

Друга промяна от 2017 г. е препоръката за пълен отказ от алкохол. Преди се допускаше до една напитка на ден за жени и до две за мъже. Според Джоунс вече има твърде много доказателства, че алкохолът влияе негативно на кръвното налягане.

Има и по-голям акцент върху връзката между по-ниското кръвно и намаления риск от деменция.

Насоките обръщат внимание и на бременните и жените, които планират бременност – при тях високото кръвно може да застраши изхода от бременността и да доведе до трайно повишени стойности.

Хранителните препоръки продължават да включват DASH диетата – богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, риба, птиче месо, бобови, ядки и растителни масла, и бедна на мазнини, захар и тропически масла като кокосово и палмово. Препоръчва се ограничаване на солта до под 2300 мг на ден, с цел достигане на 1500 мг. Увеличаването на калия може да стане чрез калиево обогатени заместители на солта.

За хора с наднормено тегло се препоръчва сваляне на поне 5% от теглото, а при тежко затлъстяване – доказани методи като диета, упражнения, медикаменти (вкл. GLP-1) и при нужда – операция.

„Знаем, че е трудно да се поддържа нормално кръвно, но тези стъпки могат значително да подобрят здравето. Трудно е, но работи“, казва Джоунс.

