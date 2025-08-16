В Сърбия арестуваха 144 участници в протеста „Нека им покажем, че не сме боксова круша“

През последното денонощие в Сърбия са арестувани 144 участници в антиправителствените протести, съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, цитиран от „Ройтерс“. По време на тях са били ранени и 75 полицаи, като органите на реда са използвали палки, сълзотворен газ и бронирани машини срещу демонстрантите, участвали в протеста „Нека им покажем, че не сме боксова круша“, провел се в няколко сръбски града като Белград, Нови Сад, Крагуевац, Валево и Ниш, съобщи АП.

С този надслов протестиращите се обявиха против полицейското насилие и арестите на участниците в продължаващите вече девет месеца антиправителствени демонстрации с искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

През изминалата нощ протестиращи с маски хвърляха факли, камъни и яйца по полицаите и палеха кофи за боклук и дървета. Сръбският президент Александър Вучич направи изявление, в което обяви, че държавата е по-силна от всеки протест и че е недопустимо полицаи да бъдат нападани и ранявани от гражданите.

Протестите започнаха през ноември, след като при срутването на ремонтирана козирка на жп гара в северната част на Сърбия загинаха 16 души. Мнозина обвиниха управляващите за трагедията заради предполагаема небрежност, подхранвана от корупция при държавните инфраструктурни проекти.

В същото време Вучич похвали полицията за действията й по време на последните демонстрации, заявявайки, че ще предложи допълнителни бонуси за служителите. В интервю за държавната телевизия RTS той повтори тезата си, че протестите са вдъхновени от Запада с цел да го свалят от власт.

В същото време в социалните мрежи се разпространяват клипове от тази седмица, на които се вижда как въоръжени с палки полицаи бият хора, паднали на земята, след това ги ритат, а накрая им слагат белезници. Сред тези арестанти са и жени, и младежи.

В петък министърът на вътрешните работи Ивица Дачич отрече полицията да е използвала прекомерна сила, обвинявайки демонстрантите, че те нападат органите на реда и заради това ги принуждават да се защитават с щитове.

„Полицията беше масово и брутално атакувана без никаква провокация. Имаше насилствени опити за пробиване на кордоните“, уточни Дачич. „Снощи 75 полицаи бяха ранени и няколко превозни средства бяха повредени. Тези, които разпространяват лъжи за полицейското насилие, трябва да коментират този факт“, поясни още сръбският вътрешен министър.

Опозиционните лидери в страната също призоваха Дачич да бъде отстранен от длъжност.

„Те бият хора по улиците“, възмути се лидерът на сръбската опозиционна партия „Свобода и справедливост“ Драган Джилас.

На друго видео в социалните мрежи се видя как няколко задържани младежи коленичат с лица към стената, докато полицаи стоят зад тях. Някои от арестуваните имаха петна от кръв по гърбовете си.

По-рано тази седмица еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че информациите за насилие по време на протестите са дълбоко обезпокоителни.

Сърбия официално е кандидат за членство в ЕС, но според наблюдатели Вучич поддържа силни връзки с Русия и Китай. Освен това сръбският президент е обвиняван, че потъпква демократичните свободи, като същевременно позволява на организираната престъпност и корупцията да процъфтяват. Сръбският президент категорично отрича подобни обвинения.