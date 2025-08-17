В сравнение с 2024 г. ядем повече плодове и зеленчуци, но по-малко сирене

През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 година има най-голямо увеличение в потреблението на зеленчуци, съобщава БНР. То е средно с 800 грама повече на човек и достига 21 килограма. С близо половин килограм има увеличение и при консумацията на плодове, която достига до близо 12.5 килограма на човек. Повече се яде и месо (също с над половин килограм), както и кисело мляко. Намаление има при потреблението на олио и на сирене – с около двеста грама.

Това сочат данните на Националния статистически институт за бюджетите на домакинствата и тяхното потребление през второто тримесечие на 2025 година в сравнение със същия период на миналата година. Общият извод е, че за храна и безалкохолни напитки отиват малко над 30 процента от всички разходи на едно лице от домакинството.

От НСИ уточняват, че изчисляват онова, което се потребява в домашни условия, а не включват консумацията в заведения за обществено хранене.

Според техните данни през второто тримесечие на 2025 г. тримесечният общ разход на лице от домакинството е малко над 3 150 лева и се увеличава с почти 12% спрямо същия период на предходната година.

След разходите за храна, които са с най-голям дял, следват тези за данъци и осигуровки – 16%, а след тях – тези за транспорт и съобщения – 11 процента.

Като цяло за една година разходите на човек за храна и безалкохолни са се увеличили от 835 на 951 лева; за алкохол и цигари – от 109 на 130 лева; за жилище – вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома – от 397 на 463 лева.