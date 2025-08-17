Наши представители мерят сили на Световните игри за трансплантирани в Германия

Български атлети ще участват в Световните игри за трансплантирани в Германия, съобщава БНР. Първенството започва от днес (17 август) и ще продължи до 24 август. Състезателите ни изцяло си поемат разходите за пътуване и престой със собствени и спонсорски средства. Българското правителство е заплатило единствено изпращането на тийм мениджър и двама спортни терапевти.

Над 3000 атлети от 54 държави ще премерят сили на световното първенство и ще покажат, че донорството на органи дава шанс за живот.

Шестима от българските състезатели са с трансплантирани органи, а седмият е жив донор на бъбрек. Сънародниците ни ще участват в дисциплините плуване, лека атлетика, тенис на маса, както и в социалните спортове боулинг, дартс, петанк.

„Участието на жив донор на органи от наша страна е добър знак„, коментира в ефира на БНР Георги Пеев – златният ни медалист от Световните игри в Австралия, като призна, че в България живото донорство на бъбрек и на черен дроб е застинало от години, а към днешна дата има над 860 българи, които чакат за трансплантация на орган.

Пеев ще участва за първи път в дисциплината 400 метра кроул. На останалите ни участници той пожела да стигнат до медал и сподели, че най-важното е да покажат, че след многото трудности, които са преживели, те вече са на на най-големия спортен форум, а това означава, че вече са в абсолютна форма и животът наистина се е върнал в тях и минава през тях.