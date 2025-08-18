Акционерите да приготвят портфейлите – 11 фирми изплащат дивиденти през август

Акционерите да приготвят портфейлите. Август предлага добри възможности за печалба от дивиденти. Общо 11 публични компании, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса“, започнаха изплащането на част от печалбата си за 2024 година в полза на акционерите.

Сред тях виждаме два от бившите приватизационни фондове, сега преобразувани в холдинги.

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на общото събрание на акционерите на

„Индустриален капитал холдинг“ АД,

проведено на 19 юни в София. За 2024 г. притежателите на такива книжа ще получат сума в общ размер на 1 659 425.68 лева. Дивидентът за една акция бруто е 0.10526 лева, а само за акционери физически лица (след приспадане на данъка) – 0.10 лева. Изплащането започна от 14 август.

Същата сума от нетната печалба за 2023 година беше изплатена като дивиденти на акционерите. Този дивидент беше по-висок от изплатения от печалбите за 2022 и 2021 година.

Общото събрание на акционерите на на

„Стара планина холд“ АД,

проведено на 5 юни в София, гласуван дивидент за 2024 г. в общ размер на 6 544 630.42 лева. Изплащането започна от 1 август, а за една акция всеки ще получи бруто по 0.31579 лева. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.30 лева.

От печалбата за 2023 г. беше разпределен същия дивидент – и като обща сума и за една акция.

Производителят на био храни „Смарт Органик“ АД – София

ще изплати на акционерите си общо 2 721 839.76 лв. или брутен дивидент от 0.24 лв. на акция от печалбата за 2024 година. Разпределението започва от 22 август и ще става чрез „Централен депозитар“ АД и „Банка ДСК“ АД.

Общо 2 830 000 лв. от нетната печалба за миналата година ще изплати като дивидент текстилната фирма „МАК“ АД – Габрово. Брутният размер е 6.99247 лв. на една акция.

Това означава, че дивидентът, който притежателите на такива книжа ще получат за 2024 г., е равен на този от печалбата за 2023 година. Изплащането започна от 5 август.

След петгодишна пауза,

„Слънчев бряг“ АД – последният черноморски курорт с преобладаващо държавно участие,

ще разпредели дивидент от нетната си печалба за 2024 година. Брутната сума на една акция е 0.359 лева. Притежателите на книжа на туристическата фирма ще си разпределят общо 702 354.17 лева.

Изплащането на тези суми ще започне от 5 август и ще се извършва чрез „Централен депозитар“ АД и кловонете на „Юробанк България“ АД.

Две дружества, който са специализирани в областта на манаврените и буксирните услуги на кораби в акваторията на пристанищата Варна и Бургас за втора поредна година изплащат дивидент.

„Портови флот 99“ АД – Варна

ще разпредели от печалбата за 2024 г. дивидент в общ размер на 60 252 лева. За една акция сумата бруто е 0.03 лева. Изплащането започна от 1 август.

Паричният дивидент за 2023 г. е в общ размер на 120 504 лева , а за една акция бруто – 0.06 лева.

Решението за разпределяне на паричен дивидент от

„Порт флот-Бургас“ АД

е взето на общото събрание на акционерите, проведено на 6 юни. Общата сума от печалбата за 2024 г. 100 000 лева. Изплащането започна от 1 август.

„Порт флот-Бургас“ изплати паричен дивидент за 2023 г. в общ размер на 400 000 лева или за една акция бруто по 0.04 лева.

Фирмата за козметични продукти, включващи пасти за зъби, бяла козметика, шампоани, бои за коса, аерозолни продукти, парфюмерия и сапуни

„Арома“ АД

разпределя от печалбата си за 2024 г, която, е в размер на 2 095 714.38 лв., общо 1 001 606.06 лв. за дивиденти на акционерите. Всеки от тях ще получи по 0.065 лв. брутна сума на акция. Началната дата за изплащане на дивидента беше 1 август.