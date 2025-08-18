РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Китай удължава разследването за вноса на млечни продукти от Европа

млечни продукти

Китайското министерство на търговията обяви, че удължава с шест месеца разследването си за вноса на млечни продукти от Европейския съюз, отлагайки решението си до 21 февруари 2026 година. Според министерството причината е „сложността на случая“.

По-рано през 2024 г. Европейският съюз започна свои собствени разследвания за китайски субсидии в различни сектори. През октомври блокът предприе решителни действия, като гласува да наложи мита до 45% върху китайските електрически превозни средства.

Неотдавнашната среща на върха между ЕС и Китай, първа от 2023 г., също показа дълбоки разногласия по ключови въпроси, включително търговията и войната в Украйна.

Износът на млечни продукти от ЕС за Китай се оценява на 1,51 млрд. евро за 2024 г., което прави решението на Пекин особено важно, пише „Блумбърг“. Разследването засяга няколко продукта, включително прясно и преработено сирене.

В отговор на китайските действия ЕС поиска консултации чрез Световната търговска организация. Китай от своя страна води и други антидъмпингови разследвания на внос от Европха, включително за продукти от свинско месо, което показва, че става дума за по-широкообхватен търговски спор.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

