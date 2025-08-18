РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

По-малко часове по езици, повече за науки и математика, са сред идеите за нови учебни планове

По-малко часове по езици, повече за науки и математика, са сред идеите за нови учебни планове

По-малко часове по езици, повече за науки и математика. Това са част от идеите за нови учебни планове. Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви пред репортери в Стара Загора, че предложените промени имат за цел да балансират натоварването на учениците, без да се премахват езиковите гимназии. Според него намаляването на часовете по чужди езици в осми клас от 18 на 16 ще позволи по-равномерно разпределение на времето за останалите дисциплини. Вълчев подчерта, че предложенията са на етап обсъждане и не представляват нормативен акт.

По-малко зубрене, повече реален живот: Новите изпити и планове в училище

Министърът посочи, че в момента значителна част от часовете в езиковите гимназии са изцяло по език, което оставя учениците с ограничени знания по история, физика, химия и биология. Целта на министерството е да се премахнат тези дисбаланси и да се даде възможност за групиране на учениците според нивото им по език, тъй като много от тях вече имат добра подготовка още преди постъпването си в гимназия. По думите му, това ще предотврати загубата на време и ще повиши качеството на обучението по общообразователните предмети.

Вълчев отбеляза, че съвременните ученици се нуждаят от по-широк комплекс от умения, включително знания по природни науки и математика, където резултатите в България остават незадоволителни. Затова МОН предлага ограничаване на прекомерното езиково обучение, облекчаване на профилираните програми и освобождаване на място за общообразователни дисциплини. Просветният министър допълни, че предстоят дискусии и за завършването на основното образование и външното оценяване, като изтъкна, че основните предизвикателства пред системата са свързани с учебните програми и функционалната грамотност на учениците.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени