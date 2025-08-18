Търговският баланс за юни е отрицателен и се удвоява – до 422 млн. евро, при дефицит от 203.5 млн. евро за юни миналата година. За януари – юни показателят е отрицателен в размер на 3.83 млрд. евро (3.4% от БВП*) при дефицит от 2.12 млрд. евро (2% от БВП) за същия период година по-рано. Това отбелязват от Българската народна банка.

Износът на стоки е 3.58 млнрд. евро за юни, като намалява със 78.6 млн. евро в сравнение с този за юни миналата година. Между януари и юни експортът е за 20.22 млрд. евро (18% от БВП). Числата показват намаление с 841.6 млн. евро на годишна база. Тогава износът е бил 21.06 млрд. евро и е формирал 20.3% от БВП от на страната.

Експортът за януари – юни 2024 г. Също е намалял на годишна база (с 4.7%).

Вносът на стоки за юни е 3.999 млрд. евро, като нараства със 139.9 млн. евро спрямо юни миналата година.

За януари – юни импортът е 24.05 млрд. евро (21.4% от БВП), като се увеличава с 873 млн. евро в сравнение същия период на 2024-а. Тогава вносът е бил 23.18 млрд. евро като е формирал 22.3% от БВП на страната.

Импортът за януари – юни 2024 г. е намалявал на годишна база с 1.7 процента.

Салдото по услугите е отново е положително и е в размер на 954.6 млн. евро.

Година по-рано показателят също е бил с положителна стойност, но от 795.1 млн. евро. За януари – юни салдото е положително в размер на 3.62 млрд. евро (3.2% от БВП) при положително салдо от 3.36 млрд. евро (3.2% от БВП) между януари и юни миналата година.

* При БВП в размер на 112. 28 млрд. евро за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 103.72 млрд. евро за 2024 г. (данни на НСИ от 7 март 2025 г.).