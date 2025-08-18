РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Спипаха 10 мигранти в български бус в Калафат

мигранти

Двама българи трафиканти и десет нелегални мигранти бяха върнати от румънските власти на българска земя, след като бяха спипани в Калафат. Бежанците са били открити в минибус с българска регистрация при проверка в румънския, съобщи Аджерпрес.

Мигрантите без валидни документи са били намерени при съвместна проверка на румънската и българската гранична полиция в събота на паркинг в района на пункта за пътни такси на моста Видин – Калафат. Там полицаите от двете страни спрели минибуса, който пътувал по маршрут България – Италия и бил управляван от 23-годишен български гражданин. С него като пътник пътувал още един българин.

При проверката в багажното отделение били открити десет чужденци, които били идентифицирани като граждани на Ирак и на Сирия.

Те, заедно с водача, пътника и минибуса, са били предадени на българските власти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени