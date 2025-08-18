РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Средният размер на пенсията в България надхвърли 1000 лв. след швейцарското правило

Средният размер на пенсията в България надхвърли 1000 лв. след швейцарското правило

Средната пенсия у нас за пръв път надхвърли 1000 лв. след осъвременяването на пенсиите от 1 юли с 8,6% по швейцарското правило. Размерът за месец юли е 1015,22 лв., съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). В сравнение със същия месец на 2024 г. средният размер е по-висок с 81,28 лв. (8,7 процента).

Разходите на държавното обществено осигуряване за половин година са 15,36 млрд. лв., което е 56,1% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 1,6 млрд. лева. Само пенсиите струват над 13,6 млрд. лева. Спрямо същия период на 2024 г. разходите за пенсии са с 1,5 млрд. лв. (12,4%) повече. Приходите са 8,54 млрд. лв., което е 56,1% изпълнение на плана. Недостигът е покрит с трансфер от бюджета, който вече е 6,853 млрд. лева.

Пенсионерите продължават да се увеличават. През юли те са 2 057 397, което е увеличение с 11 431 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 година. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени