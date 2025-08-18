Visa разширява експертизата си в областта на киберсигурността

Visa, световен лидер в дигиталните разплащания, създава нови възможности за своите клиенти. Чрез тях те ще имат достъп до дългогодишния опит на компанията в киберсигурността благодарение на предлаганите услуги с добавена стойност и решенията за управление на риска. Като част от тази стратегия Visa обяви началото на глобалната инициатива Visa Cybersecurity Advisory Practice, която предоставя на клиентите анализ на рисковата среда и конкретни насоки за идентифициране, оценка и предотвратяване на нововъзникващи заплахи в киберпространството.

Компанията назначи Джеремая Дюи, утвърден експерт в тази сфера, за глобален ръководител на кибер продуктите.

„Когато става въпрос за киберсигурност и предотвратяване на измами, проактивното откриване и навременна реакция са ключови“, обяснява Джеймс Мърфин, глобален ръководител на решения за рисковете и идентификацията. „Нашите клиенти – от малки семейни бизнеси до големи предприятия – се нуждаят от цялостни решения, които могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на техния бизнес. Продължаваме да разработваме иновативни решения, които помагат на клиентите ни от всякакъв мащаб да разберат какви са рисковете за тях и да останат защитени в дигитална среда.“

През последните пет години Visa е инвестирала 12 милиарда долара

в технологии и инфраструктура, включително в сферата на киберсигурността и предотвратяването на измами. Клиенти по цял свят вече започват да се възползват от опита и решенията на компанията.

В новата си роля

Дюи ще ръководи развитието на портфолиото от кибер продукти на Visa

и изграждането на стратегически партньорства, като гарантира, че компанията отговаря на нуждите на клиентите в областта на киберсигурността. Дюи има над 20 години опит в управлението на услуги за киберсигурност, реакция при инциденти и консултантски дейности както в частния сектор, така и в държавни организации.

„Киберсигурността вече не се възприема като разход, а като съществен елемент от стратегията за растеж на всяка компания“,

казва Карл Рътстийн, глобален ръководител на консултантските услуги във Visa. „Съчетавайки най-новите постижения на изкуствения интелект с опита на нашите консултанти и анализатори, продължаваме да предлагаме усъвършенствани решения, които помагат на клиентите ни да останат конкурентоспособни в среда на бързо развиващи се заплахи.“

Новата специализирана консултантска услуга в сферата на киберсигурността, част от Visa Consulting & Analytics (VCA), използва глобалната мрежа на компанията от хиляди консултанти, анализатори на данни и продуктови експерти. Така VCA предлага широк спектър от услуги, които помагат на клиентите при създаването на стратегия за киберсигурност. Например, Payment Cybersecurity Institute – обучения и програми за повишаване на осведомеността сред служителите относно добрите практики в киберсигурността при разплащанията. Сред тези услуги са и Cybersecurity Maturity Assessments – оценка на процесите и даване на препоръки за подобрения, и Enumeration Defense – откриване и блокиране на атаки чрез изброяване с експертна подкрепа.

Като част от ангажимента си да предоставя цялостен подход към киберсигурността,

VCA планира да разшири предлаганите услуги с анализ на заплахите, тестове за уязвимост и последващи оценки.

Visa Inc. е световeн лидер в дигиталните плащания, който обработва трансакции между потребители, търговци, финансови и правителствени институции в над 200 държави и територии.