Путин подарил мотоциклет „Урал“ на жител на Аляска

Владимир Путин подарил нов мотоциклет „Урал“ на жител на Анкоридж, Аляска, по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в петък. Това се е случило, след като мъжът се оплакал, че не може да намери резервни части за своя стар „Урал“, тъй като фабриката, която ги произвежда, се намира в Украйна.

Ключовете за мотора са връчени на Марк Уорън от служител на руското посолство в САЩ. Той обяснил, че подаръкът е направен лично от Путин, след като руски журналисти се натъкнали на Уорън по улиците на Анкоридж.

Компанията „Урал“, чиято централа сега е в американския щат Вашингтон, обяви, че прекратява всякакво производство в Русия след началото на войната в Украйна. Всички нейни нови мотоциклети вече се сглобяват в Казахстан.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

