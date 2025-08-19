Специалният Daytona SP3 става най-скъпото ново Ferrari

Суперколата Ferrari Daytona SP3, последната от серия от 600 бройки, счупи рекорд на търг и се превърна в най-скъпото ново Ferrari в историята. Колата беше продадена за 26 милиона долара в Монтерей, Калифорния. За сравнение, обикновената Daytona SP3 струва почти пет пъти по-малко.

CarBuzz изчисли, че тази Daytona SP3 също така се превърна в 11-тото най-скъпо Ferrari в историята, както сред новите, така и сред употребяваните модели. Аукционерите от RM Sotheby’s заявиха, че всички приходи от суперколата ще отидат в благотворителната фондация на Ferrari. Наскоро тя допринесе за възстановяването на училище в Калифорния, което беше унищожено от горския пожар в Ийтън по-рано тази година.

Сумата от 26 милиона долара по никакъв начин не отразява стойността на тази кола и е по-скоро дарение, отколкото плащане за суперколата, отбелязва Carscoops. С други думи, победителят в търга е дарил парите за благотворителност и е получил рядко Ferrari като награда. Освен това, подобна покупка може да позволи на новия собственик на суперколата да спести значително от данъци.

Този екземпляр №600 на Daytona SP3 има специално черно-жълто оцветяване с името на марката по протежение на каросерията.

Интериорната облицовка е изработена от рециклирани гуми, използва се същият карбон, както в болидите от „Формула 1“. Задвижващата установка е стандартна – 6.5-литров атмосферен V12 с мощност 840 к.с., сцеплението се предава на задните колела чрез седемстепенна скоростна кутия с двоен съединител.

Ferrari Daytona SP3 е спортен автомобил с ограничено производство със средно разположен двигател, произведен от италианския автомобилен производител Ferrari, представен на 20 ноември 2021 г. за моделната 2023 година.

Дизайнът на SP3 препраща към състезателните автомобили от 60-те години на миналия век, като Daytona SP3 има характерен аеродинамично оптимизиран дизайн, който съчетава елементи от историческия стил на Ferrari с насоки от настоящите модели.

Италианският производител на луксозни спортни автомобили Ferrari S.p.A. е базиран в Маранело. Фирмата е основана през 1939 г. от Енцо Ферари (1898-1988 г.) и произвежда първия си автомобил през 1940 година. Тя приема сегашното си име през 1945 г. и започва да произвежда настоящата си линия шосейни автомобили през 1947 година.

Ferrari става публична компания през 1960 г., а от 1963 до 2014 г. е дъщерно дружество на Fiat S.p.A. През 2016 г. се отделя от наследника на Fiat – Fiat Chrysler Automobiles. В момента компанията предлага широка гама от модели, която включва няколко суперколи, гранд туръри и един SUV. Много ранни Ferrari-та, датиращи от 50-те и 60-те години на миналия век, се нареждат сред най-скъпите автомобили, продавани някога на търг.