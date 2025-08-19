Няма институция, отговорна за атракционите по морето, алармира Мирослав Боршош

На този етап нямаме институция, която да носи отговорност и да упражнява контрол по отношение на екстремните атракциони, призна министърът на туризма Мирослав Боршош пред журналисти в Априлци, съобщават от БТА.

Думите му бяха по повод трагичния инцидент от вчера (18 август), при който 8-годишно момче от Разлог загина при “парасейлинг”, падайки от 50 метра височина пред очите на майка си.

Боршош добави, че е доста дискусионно кой и как проверява самите съоръжения, които се ползват за екстремните атракциони. По думите му най-подходящо би било това да бъде Министерството на спорта, но на този етап предстоят разговори с колегата му – министър Иван Печев, за да се намери подходящата формула, тъй като атракционите са и част от предлагания туристически продукт, поясни още министърът на туризма.

Паралелно с това, журналистката Лияна Панделиева в пост във “Фейсбук” написа: “В България се упражняват 17 вида туристически занимания и атракции, които са непосредствено опасни за живота и здравето на хората и нито едно от тези занимания не е обект на държавен

регламент за безопасност. В нито един нормативен документ не е разписано какво да бъде осигуряването за всяка от тези дейности и какви са протоколите за безопасност…”.

Според нея нито един министър не е пожелал да отвори темата с рисковите занимания в България, като Панделиева бе категорична, че Министерството на туризма не се интересува от потенциалните жертви на всички свръхопасни форми на туризъм.

Министър Боршош определи инцидента в Несебър като изключително трагичен и посочи, че нито едно от нещата, които трябва да бъдат променени, не е в компетенцията на Министерството на туризма, като така той отново прехвърли топката в полето на спортното министерство.

По думите му в други европейски държави с контрола над атракционите се занимава тъкмо Министерството на младежта и спорта.