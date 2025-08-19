Пеевски поиска да бъде свикано извънредно заседание на ресорната комисия в парламента заради безводието

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза. Той поиска председателят на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите.

Пеевски смята, че парламентът трябва да приеме „незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите“.

Според председателя на „Ново начало“ водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода.

Той предлага да се правят сондажи за нови източници, да се ремонтира и подмени ВиК мрежата и да се създаде национален борд по водите с участие на всички свързани институции. Ден по-рано той поиска мерки и срещу „бързите кредити“.