На 25 август БНБ ще проведе аукцион за продажба на облигации за 300 млн. лв.

На 25 август Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност три години (1095 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г., съобщиха от централната банка. Тя е с падеж 22 януари 2028 година.

Аукционът ще се проведе при условия, определени от Министерството на финансите.

Номиналната стойност на предложеното количество е 300 000 000 лева при 2.75 % годишен лихвен процент.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, уточняват от Българската народна банка.

Заедно с това първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество държавни ценни книжа (ДЦК), което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

А съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

От БНБ напомнят още, че участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 25 113 от 22 януари 2025 година.

Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, завършва съобщението от централната банка.