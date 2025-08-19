ВВС да изплати близо 110 хил. лева на сина на загиналия пилот Валентин Терзиев, реши Върховният касационен съд

Върховният касационен съд потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив, с което авиобаза „Граф Игнатиево“ е осъдена да изплати близо 109 900 лева на сина на загиналия през 2021 година пилот майор Валентин Терзиев. Сумата представлява обезщетение за положения от пилота извънреден труд, изчислен на 3949 часа или 437 дни над нормалната продължителност на служебното му време.

Първоинстанционният съд първоначално присъжда обезщетение в размер на 34 379 лева. Апелативният съд обаче увеличава сумата с още 75 520 лева, което става предмет на обжалване пред ВКС. Най-висшата съдебна инстанция потвърждава решението на Апелативния съд и окончателно определя обезщетението в размер на почти 110 хиляди лева.

ВКС отбелязва и че подобни дела изискват висока правна квалификация на адвокатите, ангажирани със защитата, както и натрупан професионален опит. Решението е окончателно и подлежи на изпълнение.