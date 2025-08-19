РЕГИСТРИРАЙ СЕ
НСИ отговори на обвиненията на КЗП, че не им съдействал за всекидневното публикуване на цените

НСИ

Националният статистически институт (НСИ) отговори на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и по-конкретно на нейните обвинения, че той не им оказва съдействие и заради това от екипа на Мария Филипова не могат да си изпълнят задължението по Закона за въвеждане на еврото. По-конкретно те не могат да публикуват ежедневните цени на стоки от голямата потребителска кошница.

Задължението на КЗП е да създадат сайт, в който всекидневно да се публикуват индивидуалните цени на стоките от голямата потребителска кошница. КЗП съобщава, че такъв сайт вече е разработен – Kolkostruva.bg – с помощта на „Информационно обслужване“.

Той обаче не може да тръгне, защото КЗП няма одобрение за списъка от Националната статистика.

В своята позиция от Националния статистически институт поясняват, че: “Комисията за защита на потребителите не трябва да очаква одобрение от НСИ, за да публикува ежедневно индивидуални продажни цени на стоки.“

От НСИ добавят и че на 11 август те са изпратили официално писмо до Мария Филипова, съдържащо методологични бележки и коментари по първия вариант на проект на Списък на стоки от състава на голямата потребителска кошница. Съгласно чл. 55 б, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), цените на тези стоки следва да бъдат публикувани от търговците на интернет страниците им и предоставени на КЗП за включване в интернет портала.

В същото време от КЗП прехвърлят отговорността на Националната статистика, като отбелязват, че „НСИ е институцията, която по закон отговаря за събирането, обработката и разпространението на официална статистическа информация, включително и за индексите на потребителските цени. Институтът работи по международно признати методологии и е част от Европейската статистическа система, което гарантира надеждността и съпоставимостта на данните, предоставяни на обществото и институциите”, подчертават от Комисията за защита на потребителите.

От НСИ обаче са категорични, че никъде в Закона за въвеждане на еврото не е предвидено те да имат задължение да издават одобрения, заповеди или указания, т. е. Комисията под ръководството на Мария Филипова има пълната свобода на действие. Освен това НСИ не е бил определян като основен изпълнител на мониторинга на цените.

Към настоящия момент НСИ изпълнява основната си функция – събиране, обработване и разпространение на официалната статистическа информация за индексите на потребителските цени и инфлацията. Институтът не разполага с правно основание да публикува или поддържа интернет платформа с конкретни продажни цени на стоки. Отговорността за това е изцяло на КЗП, подчертават от Националната статистика в позицията си.

Припомняме, че лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски периодично настояваше пред кабинета “Желязков” за повече правомощия именно за КЗП и КЗК, докато те станаха част от промените в Закона за въвеждане на еврото.

