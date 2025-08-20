ГДБОП предупреди за измами с фалшиви профили и сайтове за търговия

Отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) предупреди на Facebook-страницата си за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми.
През последните дни са установени измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании. Най-често са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления, или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиенти.
Целта им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри. Изискват да се плати само с карта.
От „Киберпрестъпност“ препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове. При измама трябва да бъде подаден сигнал в системата за докладване на социалната мрежа или към дирекцията.
В информацията на „Киберпрестъпност“ се разкрива каква е целта на измамниците:
• да Ви убедят, че пазарувате от реален магазин;
• да Ви привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри;
• да Ви накарат да платите само с карта, за да получат те парите.
Експертите на сектора съветват как да се предпазите от измамниците:
• Бъдете сигурни, че разглеждате и поръчвате от официален сайт или профил!
• Вижте дали промоцията е обявена на официалните страници на фирмата!
• Проверявайте профила в социалните мрежи – кога е създаден, колко последователи има, дали е верифициран със синя отметка. Ако има малко или никакви последователи – той е фалшив!
• Не въвеждайте пароли или банкови данни в съмнителни страници!