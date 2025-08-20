Китай ще покаже оръжия четвърто поколение на мащабен военен парад на 3 септември

Китай ще организира мащабен военен парад през следващия месец в сърцето на Пекин, за да отбележи 80 години от края на Втората световна война и да представи нови китайски оръжия, което ще бъдат „показани на външния свят за първи път“, информират държавните медии. В него ще вземат участие стотици самолети на Народноосвободителната армия (НОАК), включително изтребители и бомбардировачи, както и сухопътни сили с най-новото военно оборудване, съобщиха китайски военни представители на пресконференция на 21 август.

Официалната китайска информационна агенция „Синхуа“ заяви, че военният парад и „съвместните въоръжени формирования… ще бъдат организирани по начин, отразяващ функциите им в реални бойни действия“ и ще включват въздушни, сухопътни и морски бойни групи. А китайската държавна медия Global Times посочва, че „ще бъде представено ново оборудване от четвърто поколение като основа, включително усъвършенствани танкове, палубни самолети и изтребители, организирани в оперативни модули, за да демонстрират бойните способности на китайските военни“. И уточнява, че „всичките оръжия и оборудване, показани на този военен парад, са произведени в страната основни бойни средства за активна служба“.

Събитието на 3 септември ще бъде вторият парад от 2015 г. насам, отбелязващ официалната капитулация на японските сили през 1945 година.

Чуждестранни военни аташета и анализатори по сигурността са коментирали за агенция „Ройтерс“, че очакват китайските военни да покажат множество нови оръжия и техника, включително военни камиони, оборудвани с устройства за унищожаване на дронове, нови танкове и самолети за ранно предупреждение за защита на китайските самолетоносачи.

Съединените щати и техните съюзници ще следят отблизо демонстрацията на военна мощ, особено заради разширяващия се арсенал от ракети на Китай, особено противокорабни ракетни системи и оръжия с хиперзвукови възможности.

Парадът, под надслов „Денят на победата“, в който ще участват 45 контингента войници, ще отнеме около 70 минути, за да премине покрай президента Си Дзинпин на площад Тянанмън в Пекин. Китайският ръководител ще бъде в компанията на редица чуждестранни лидери и високопоставени лица, включително руския президент Владимир Путин, който присъства и на последния юбилеен парад през 2015 година.

Китайските власти засилиха сигурността в центъра на Пекин от началото на август, когато се проведе първата мащабна репетиция на събитието, като създадоха контролно-пропускателни пунктове, отклониха движението по пътищата и затвориха търговски центрове и офис сгради.

Пекин под ръководството на президента Си Дзинпин харчи много за модернизиране на армията си. Страната е и четвъртият по големина износител на оръжие в света, като клиентите са предимно развиващи се страни като Пакистан, които разполагат с ограничени средства.

Азиатският колос е един от водещите световни създатели на хиперзвукови военни съоръжения – високоскоростни, нисколетящи и високоманеврени оръжия, проектирани да бъдат твърде бързи и гъвкави, за да бъдат открити навреме от традиционните системи за противоракетна отбрана. Технологията е в ядрото на ескалиращата конкуренция между Съединените щати, от една страна, и Китай и Русия, от друга. Киев твърди, че Москва е използвала хиперзвукови оръжия във войната срещу Украйна през 2024 година.

Въпреки това китайската армия не може да се освободи от опасенията, че корупцията ограничава нейната ефективност. През последните години Си Дзинпин проведе чистка, включително и в отдела, който въоръжава военните. През юли висшият военен орган на азиатския дракон нареди мащабна реформа, за да възстанови доверието в политическите лидери поради наличието на следи от корупция.