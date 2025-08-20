„Софарма“ отчете свиване на продажбите с 23% през юни

През юли „Софарма“ АД отчете влошаване на финансовите резултати. Спад има в продажбите от 23% спрямо същия месец на миналата година. С 25% са се свили приходите на вътрешен пазар и с 22% на продажбите за износ.

От началото на 2025 година дружеството реализира ръст в продажбите в размер на 4 процента. Но 6% е спадът на продажбите на вътрешен пазар. По-добри са продажбите за износ, където има ръст от 12 процента.

Припомняме, че юни фармацевтичната компания реализира ръст в продажбите от 49% спрямо същия месец година по-рано, в т.ч. 5% ръст на приходите на вътрешен пазар и с 92% ръст на продажбите за износ, дължащ се на неритмичното възстановяване на продажбите на основните експортни пазари.

За полугодието дружеството отчете ръст в продажбите в размер на 9%,

но имаше 3% спад на приходите на вътрешен пазар и 18% ръст на продажбите за износ.

Традиционните продукти на дружеството (и по-специално Табекс, Карсил и Темпалгин) имат основен дял в приходите от експортните пазари, докато за продажбите на българския пазар от най-голямо значение са генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е аналгин.

„Софарма“ изнася продукция в ЕС и трети страни.

Акциите на “Софарма” се търгуват на “Българска фондова борса”. През последните дванадесет месеца цените им вървят нагоре. В момента сделки се сключват при 2.46 лева за един брой. Това оценява фармацевтичната компания на 1 326 327 703 лева пазарна капитализация.

„Софарма“ е една от най-скъпите публични компании на „БФБ-София“

и сред тези, които са оценени на над един милиард лева. Тя се конкурира с друга фармацевтична фирма “Чайкафарма Висококачествените лекарства, доставчикът на IoT решения и продукти за интелигентни сгради „Шелли Груп“ и компанията за куриерски услуги „Спиди“.