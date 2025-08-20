Градината „Кристал“ с 26 табла „Заповядай в моя свят!“

В центъра на София, посетителите на градината „Кристал“, до 2 септември ще могат да научат неочаквани истории. Не на известни личности, не на творци с утвърдени биографии, а на хора, които обикновено остават встрани от прожекторите – хора с психични затруднения.

Под сенките на дърветата, в една своеобразна галерия на открито на Столична община, са подредени 26 табла на мечтите. Всяко едно от тях е личен разказ, създаден по време на специални ателиета, при които думите, образите и символите са се преплели в колажи на надеждата, изказаната болка и стремежа към по-добър живот.

Изложбата носи името „Заповядай в моя свят!“ и е организирана от Института за изследване на промяната. Целта ѝ е не само да покаже артистичния поглед на участниците, но и да даде лице на едни често пренебрегвани съдби.

„Идеята се роди от дългогодишната ни работа с хора с психични проблеми и от стигмата, на която те са обречени. Опитахме се да покажем тези хора през другите неща, които харесват, за които мечтаят, с уюта, който си представят, с живота, който искат да имат“, разказа Албена Дробачка от Управителния съвет на Института за изследване на промяната.

В инициативата участват нейните колеги – Велина Парушкова, психолозите – д-р Юри Кацаров, Елка Божкова, Веселина Паскалева, Петя Делчева и студентите стажанти към организацията – Милена, Вяра, Виктор, Илейн, Александър и Силвия.

„С изработката на личните табла, общо 26 души бяха насърчени да мислят за бъдещето си и да преодолеят личните си бариери пред реализирането на мечтите си“, обясняват психолозите от екипа.

Проектът е финансиран по Столична програма „Социални иновации“ и се реализира със съдействието на Дирекция „Култура“ на Столична община.

Изложбата ще продължи до 2 септември.

Симеон Коен