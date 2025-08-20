РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Весела Караиванова-Начева е избрана за член на УС на Сребърния фонд

Весела Караиванова-Начева

Министерският съвет избра Весела Караиванова-Начева за член на управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) в качеството й на управител на Националния осигурителен институт.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от управителен съвет е 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател -министърът на труда и социалната политика.

Припомняме, че Весела Караиванова – Начева бе избрана от парламента за шеф на НОИ на 24 юни. Тогава – в края на шестия месец на 2025 година събраните средства в Сребърния фод за подкрепа на пенсионната система бяха 4.425 млрд. лева.

