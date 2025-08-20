Столичната полиция на бойна нога заради предстоящата среща „Левски“ – АЗ „Алкмаар“

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) ще предприеме необходимите мерки за запазването на обществения ред и безопасност на движението в София във връзка с предстоящата футболна среща между ПФК“ Левски“ и нидерландския АЗ“ Алкмар“, рапортуват от Вътрешното министерство.

Плейофният мач за влизане в групите на турнира „Лига на конференциите“ ще се проведе утре на 21 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски”.

От Столичната дирекция поясняват, че преди, по време и след провеждане на мача техни служители ще следят за недопускането на инциденти на територията на града. Пропускането ще се осъществява през входовете на стадиона от частна охранителна фирма, наета от организаторите.

Зрители, които имат наложена забрана за посещение на спортни мероприятия няма да бъдат допускани, а малолетни и непълнолетни ще могат да влязат на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Униформените ще следят и за недопускане на зрители във видимо нетрезво състояние, както и за носене на забранени предмети и вещи – огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, в това число парфюми и чадъри.

От полицията препоръчват, за да бъде избегнато струпване, зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на входовете на стадиона. Вратите за посетители ще бъдат отворени в 19:00 часа.

Възможно е да възникне временно затруднение и спиране на пътното движение в централната градска част, предупреждават от силовото министерство.